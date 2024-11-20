FETÖ liderinin koruması Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

FETÖ liderinin koruması Kayseri'de yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polisin düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderinin koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve ’gaybubet evi’ olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve FETÖ liderinin koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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