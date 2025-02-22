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  • FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' Kayseri'de Yakalandı

FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' Kayseri'de Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' Kayseri'de Yakalandı

Yapılan operasyonda, örgüt içerisinde 'emniyet mahrem sorumlusu' olarak faaliyet gösteren ve 'Rafet' kod adını kullanan R.B. (45), saklandığı adreste polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. R.B., FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi

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