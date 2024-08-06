  • Haberler
  • Asayiş
  • FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı

FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı

Kayseri polisi, FETÖ'nün sözde Sivas bölgesi mahrem sorumlusu olarak adlandırılan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri polisi, FETÖ’nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ’nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan, ByLock kullanıcısı, ihraç olmuş Devlet Demir Yolları çalışanı M.U.’nun (43) yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.U.’nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı
FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalandı
HAK- İŞ İl Başkanı Çelik: 'Şehir Hastanesi'nde çıkarılan her işçi için bir saat iş bırakacağız'
HAK- İŞ İl Başkanı Çelik: “Şehir Hastanesi’nde çıkarılan her işçi için bir saat iş bırakacağız”
Kayserili Şair Mustafa Miyasoğlu, Eyüpsultan'da yadedildi
Kayserili Şair Mustafa Miyasoğlu, Eyüpsultan'da yadedildi
Beton mikseri devrildi: Şoför hayatını kaybetti
Beton mikseri devrildi: Şoför hayatını kaybetti
Kayseri'de büyük deprem tatbikatı
Kayseri'de büyük deprem tatbikatı
İl Milli Eğitim Müdürü Esen: 'Gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacağız'
İl Milli Eğitim Müdürü Esen: “Gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacağız”