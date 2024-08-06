HAK- İŞ İl Başkanı Çelik: 'Şehir Hastanesi'nde çıkarılan her işçi için bir saat iş bırakacağız'

Kayseri Şehir Hastanesi’nde faaliyet gösteren firma bünyesinde çalışan işçilerin HAK-İŞ, HİZMET-İŞ sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia eden HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Şehir Hastanesi Başhekimliği binası önünde üyelerle birlikte basın açıklamasında bulundu. Çelik, firmanın bu yanlıştan dönmesi gerektiğini söyleyerek, “Zor, uzun ve ağır şartlarda çalışan emekçiler sefalet düzenini değiştirmek için kararlı mücadeleyi Sendikamızla birlikte inşa ettikçe, yetkili firma yönetimi akıl almaz yöntemlerle 'sendikasızlaştırma’ operasyonlarına başlamış ve bazı üyelerimizin işlerine hiçbir gerekçe göstermeksizin son vermiştir. Firma bu yanlıştan derhal geri dönmeli, işten attığı üyelerimizi işlerine iade etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının emekçilere verdiği örgütlenme hürriyetine saygı göstermelidir. İşçilerin sendikalı olma hakkı, uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınmıştır. Firmasının bu saldırıları, sadece Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde çalışan üyelerimizin değil, tüm çalışanların haklarına yapılmış bir saldırıdır. Yetkili firmanın resmi internet sitesinde aynen şu şekilde yer alan: 'Müşterilerimizin tesislerinde bulunan her bir firma çalışanı bizden biridir' ifadesini hatırlatmak istiyoruz” dedi.

‘YÜKSEK SESLE HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ’

Başkan Çelik, COVİD zamanını hatırlatarak sağlık çalışanlarının bu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini söyleyerek, “O zor dönemlerde çalışanlar yavrularına, ailelerine yaklaşıp kucaklaşamadılar. Şimdi bizden fedakârlık isteniyor. O zaman yapmış olduğumuz fedakârlıkları canımızla ödemiş olduğumuz bedeli nasıl unutursunuz. Her geçen gün ağırlaşan çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalan, 2-3 işi bir arada götürmeye mahkûm ettiğiniz, 'çok iş, az ücret' politikası uyguladığınız ve hukuku hiçe sayarak işten çıkardığınız emekçiler asla yalnız değildir. İşveren ve personel amirlerine sesleniyoruz: Emekçilerin en temel anayasal hakkı olan ‘çalışma ve örgütlenme hakkı’ engellenemez! Akıl ve ahlak dışı baskılar, emekçi kardeşlerimiz nezdinde karşılık bulmamaktadır. Karşılık bulmadığı için de tehdit ve yıldırma operasyonları artırılarak devam ettirilmektedir. Sendikamıza tehdit ve baskılara boyun eğmeyerek üye olmaya devam eden, emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sendika olarak, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşanabilir onurlu ücretler alınana kadar mücadelemiz sürdüreceğiz. İş güvencesinin koşulsuz şartsız sağlandığı bir çalışma ortamı için mücadelemiz devam edecektir. Yetkili firma bugün maalesef mesai bitmesine rağmen arkadaşlarımızı ‘eğitim’ adı altında bu toplantıya dahil edilmemiştir. Bugünden sonra eğer Şehir Hastanesi’nde haklı nedenle fesih yapılmadığı takdirde, haklı bir gerekçe bulunmadığı takdirde 1 işçi için 1 saat iş bırakma eylemi yapacağız” diye konuştu.