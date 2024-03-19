FETÖ operasyonunda firari Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet müdürlüğü Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan firari iş insanı Bekir Boydak, Çekmeköy’de saklandığı bir villada yakalandı. Yapılan aramada ise villada yüklü miktarda para ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Boydak hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Boydak’ın yakalanmasının ardından işlemleri sürüyor.