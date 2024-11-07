FETÖ üyeliğinden aranan ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılında öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen A.O., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

FETÖ üyeliğinden aranan ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve tespit etmek amacıyla yürüttüğü araştırmalar sonucunda; Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı doğrultusunda, FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 2016 yılında öğretmenlik görevinden ihraç edilen A.O., Melikgazi İlçesi sınırlarında yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Haber Merkezi

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