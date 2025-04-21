FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen M.Ö. (52) yakalandı.

FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün adliye yapılanmasında görevli ihraç öğretmen M.Ö. (52) saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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