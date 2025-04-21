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Palaslılar, yollarına asfalt dökülmeyince, betonla onarıyorlar

Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin: 'Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan mahalle halkı olarak ricamız mahalle içi yollarımızın asfalt yapılarak düzenlenmesini istiyoruz' dedi.

Palaslılar, yollarına asfalt dökülmeyince, betonla onarıyorlar

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına belediye imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda kendi çabalarıyla yolları onardıklarını ifade etti. Palas Mahalle Muhtarı Ahmet Zengin: “Bizde hizmete mazeret yok. Yapılmayan yollarımızdaki çukurların vatandaşlarımıza zarar vermemesi için kendi imkânlarımızla, elimizden geldiğince gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Asfalt çalışması olmasa da, geçici çözüm olarak beton dökerek yollarımızı daha güvenli hâle getirmeye devam ediyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışmayı sürdüreceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan mahalle halkı olarak ricamız mahalle içi yollarımızın asfalt yapılarak düzenlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Palas Mahallesi sakinleri, bu çağrının yetkililer tarafından dikkate alınmasını bekliyor.

Palaslılar, yollarına asfalt dökülmeyince, betonla onarıyorlar

Haber Merkezi

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