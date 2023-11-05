FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.
- 05.11.2023 21:43
- Güncelleme: 06.11.2023 09:25
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 1 kişi Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İHA
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