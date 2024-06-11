  • Haberler
  • Gündem
  • Fetö'ye yardımdan yargılanıyordu 15 Temmuz gazisi çıktı

Fetö'ye yardımdan yargılanıyordu 15 Temmuz gazisi çıktı

Kayserispor yöneticisi Samet Koç, FETÖ'ye yardım iddiasıyla yargılandığı mahkeme tarafından suçsuz bulundu. Mahkeme, Koç'a beraat kararı verdi. 

Fetö'ye yardımdan yargılanıyordu 15 Temmuz gazisi çıktı

FETÖ’ye yardım iddiasıyla yargılanan Kayserili iş insanı ve Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç beraat etti. Yapılan araştırmalar ve deliller sonucunda, Koç'un yargılanmasına sebep olan iddiaların asılsız olduğu tespit edilerek beraatine karar verildi. Bu kararla Kayserispor camiasında ve  Koç'un yakın çevresinde sevinçle karşılandı. Ayrıca Samet Koç'un, 15 Temmuz darbe girişiminde sabaha kadar köprüde mücadele veren bir gazi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dolunun araca verdiği zararı araç firmasından talep edebilirsiniz
Dolunun araca verdiği zararı araç firmasından talep edebilirsiniz
Vali Çiçek: 'Şehir Hastanemizle gurur duyuyoruz'
Vali Çiçek: 'Şehir Hastanemizle gurur duyuyoruz'
Yeni tesisat ustaları diplomalarını aldı
Yeni tesisat ustaları diplomalarını aldı
Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşak Projesi için ilk adım atıldı
Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşak Projesi için ilk adım atıldı
Kızılay'a '156'ncı yıl' ziyareti
Kızılay'a '156'ncı yıl' ziyareti
Kocasinan her alanda olduğu gibi dönüşümde de TEK
Kocasinan her alanda olduğu gibi dönüşümde de TEK