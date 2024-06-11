Fetö'ye yardımdan yargılanıyordu 15 Temmuz gazisi çıktı

FETÖ’ye yardım iddiasıyla yargılanan Kayserili iş insanı ve Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç beraat etti. Yapılan araştırmalar ve deliller sonucunda, Koç'un yargılanmasına sebep olan iddiaların asılsız olduğu tespit edilerek beraatine karar verildi. Bu kararla Kayserispor camiasında ve Koç'un yakın çevresinde sevinçle karşılandı. Ayrıca Samet Koç'un, 15 Temmuz darbe girişiminde sabaha kadar köprüde mücadele veren bir gazi olduğu ortaya çıktı.