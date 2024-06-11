Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş yıldönümü kutlandı

Türk Kızılay’ın 156’ncı yıl dönümü Kayseri’de de kutlandı. Program kapsamında Sivas Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanına yürüyüş yapılırken bitiş noktasında mısır, su, pamuk şeker gibi ikramlar yapıldı.

Program kapsamında konuşan Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, “ Türk Kızılay’ın 156’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugün Kayseri olarak bir yürüyüş yaparak meydandaki arkadaşlarımızla buluşacağız. Bu yürüyüşü Kayseri’de bir farkındalık oluşturmak için yaptık. Gençlik kollarımız, lise kollarımız, kadın kollarımız ve bütün birimlerimizle birlikte Türk Kızılay’ı olarak bu faaliyetimizi burada devam ettiriyoruz. Ben bütün katılanlara gönüllülerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay'ın 156'ncı yılını coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Kayseri Genç Kızılay İl Başkanı Melike Hurç; “Bugün 156’ncı kuruluş yıl dönümümüz olması sebebiyle gençlerimizle kadınlarımızla bütün gönüllülerimizle beraber bir yürüyüş planladık. Yürüyüş sonrası Meydanda ikramlarımız olacak oraya da tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İnşallah bugün coşkulu bir şekilde kutlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.