Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği kuruldu 

Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği 4 Temmuz tarihinde resmi olarak kuruldu. Derneğin amacı hakkında açıklama yapan Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği Geçici Başkanı Ahmet Yağcıoğlu,“Başta okulumuzda eğitimine devam eden başarılı öğrencilerimiz olmak üzere, gerek maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatında zorlanan gençlerimize maddi burs ve barınma yardımları, gerekse mezun öğrencilerimize iş istihdamı ve en önemlisi sosyokültürel eğitim, kurs, seminer ve toplantılarla öğrencilerimizin gelişimlerine destek olmak” dedi.

Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği okulun mezunları tarafından kurularak 4 Temmuz’da resmi olarak faaliyete geçti. Dernekle ilgili bilgiler veren ve derneğin kuruluşu amacını anlatan Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği Geçici Başkanı Ahmet Yağcıoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelenin öncüsü, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, en yakın yol arkadaşı, Komutan ve Devlet adamı, Ülkemizin 2. Mareşal unvanı alan kişisi Mareşal Fevzi Çakmak Paşayı Kurtuluş savaşında Destan yazan silah arkadaşlarını, bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Bu vesile ile binlerce öğrenci gibi bizlerinde gururla okumuş olduğu okulumuza olan vefa borcumuz ve sosyal sorumluluk bilincimizle yola çıktığımız bu kutlu yolculukta Mezunlar Derneğimizi 4 Temmuz 2024 tarihinde kurmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 1973 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine 30 Öğretmen ve 400 öğrenci kapasitesiyle başlayan okulumuz günümüzde Anadolu Lisesi olarak 1230 öğrenci 75 personeli ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Açıldığı günden bu tarafa binlerle ifade edilen mezunlarımız birçok meslek gurubunda ülkemize hizmet etmektedir. Okulumuz akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi Mezunları Derneği olarak; başta okulumuzda eğitimine devam eden başarılı öğrencilerimiz olmak üzere, gerek maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatında zorlanan gençlerimize maddi burs ve barınma yardımları, gerekse mezun öğrencilerimize iş istihdamı ve en önemlisi sosyokültürel eğitim, kurs, seminer ve toplantılarla öğrencilerimizin gelişimlerine destek olmak, birlik beraberlik ruhumuzu gelecek nesillere aktarmak, milli ve manevi değerlerimiz ışığında toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde, bilimin öncülüğünde, vatan, millet ve bayrak sevdalısı bireyler yetişmesine vesile olmak amacıyla tüm halkımızın teveccühüne talibiz” ifadelerine yer verdi.

Derneğin Kurucu görev dağılımı ise şu şekilde;

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Yağcıoğlu

Geçici Başkan Yardımcısı: Eyüp Bozkurt

Geçici Sekreter: Nuray Soy Uyan

Geçici Sayman: Özlem Patpat

Kurucu Üye: Nurcihan Cihan.