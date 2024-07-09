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Kayserispor'da Carole ve Bahoken ile sözleşme uzatıldı

Kayserispor'da sözleşmesi sona eren futbolculardan Lionel Carole ile 1+1seneli , Bahoken ile ise 1 senelik sözleşme yenilendi.

Kayserispor'da Carole ve Bahoken ile sözleşme uzatıldı
Kayseri GündemEditör

Sezon öncesi tekrar transfer yasağı gelen Kayserispor’da sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler devam ediyor. Önceki günlerde Miguel Cardoso ve Carlos Mane ile sözleşme uzatan Kayserispor’da bugün de Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile sözleşme uzatıldı. Üç senedir Kayserispor’da forma giyen Carole’nin sözleşmesi 1+1 yıllık sözleşme ile uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'in sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıkalamasında bulunuldu. Geçen sezon Kayserispor’da forma giyen Bahoken ile de 1 senelik sözleşme uzatılırken, “Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken’in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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