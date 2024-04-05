Feyzullah Keskin'in acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti.

Feyzullah Keskin'in acı günü
Kayseri GündemEditör

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu Hüseyin Keskin hayatını kaybetti.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu Hüseyin Keskin 32 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Feyzullah Keskin, taziyeleri Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi’nde kabul etti. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Cem Evi’ne gelerek Feyzullah Keskin’e taziye ziyaretinde bulundu.

Hüseyin Keskin’in cenazesi yarın öğlen Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Cem Evi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Feyzullah Keskin'in acı günü
İHA
Kayseri Gündem

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