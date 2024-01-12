FIFA’dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı

FIFA'nın yaptığı yazılı açıklamada Kayserispor dahil Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü’e 3, Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildiği kaydedildi.

SAMET KOÇ’TAN AÇIKLAMA

Yazının yayınlanmasının ardından Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Samet Koç, “FIFA nın resmi sitesinde yazan metin Türkçe’ye tercüme edildiğinde başka bir manası çıkıyor ortaya. Bu nedenle bu haber tam olarak böyle değil, futbolcu transferinde dosya borcunu öderseniz yasağı kaldırabilirsiniz. Kayserisporlu taraftarlarımızın içi rahat olsun” açıklamasında bulundu.