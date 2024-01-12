FIFA'dan Kayserispor dahil 7 kulübe transfer yasağı
FIFA tarafından Süper Ligde mücadele eden 7 kulübe transfer yasağı getirildi. Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı geldiği kaydedildi.
- 12.01.2024 22:01
- Güncelleme: 12.01.2024 22:01
FIFA'nın yaptığı yazılı açıklamada Kayserispor dahil Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü’e 3, Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildiği kaydedildi.
SAMET KOÇ’TAN AÇIKLAMA
Yazının yayınlanmasının ardından Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Samet Koç, “FIFA nın resmi sitesinde yazan metin Türkçe’ye tercüme edildiğinde başka bir manası çıkıyor ortaya. Bu nedenle bu haber tam olarak böyle değil, futbolcu transferinde dosya borcunu öderseniz yasağı kaldırabilirsiniz. Kayserisporlu taraftarlarımızın içi rahat olsun” açıklamasında bulundu.