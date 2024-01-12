Nevşehir'de 'tatil çetesi' üyeleri tutuklandı

Nevşehir ile birlikte 8 ilde tatil vaadiyle yaklaşık 250 kişiyi dolandıran 19 çete üyesinden 13 tutuklandı.

PAYLAŞ
  • 12.01.2024 21:40
  • Güncelleme: 12.01.2024 21:40
Nevşehir'de 'tatil çetesi' üyeleri tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir ile birlikte 8 ilde tatil vaadiyle yaklaşık 250 kişiyi dolandıran 19 çete üyesinden 13 tutuklandı.

Nevşehir’de internet sitesinde bungalovda tatil reklamlarını gören Mustafa A. isimli vatandaş, reklamlarda yer alan telefon numarasını arayarak, tatil için rezervasyon yaptırdı. Ödemeyi de peşin olarak gönderen Mustafa A., daha sonra kendisini arayan şahıslar ek para talep edince dolandırıldığını anlayarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları 3 aylık fiziki ve teknik çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden ’kiralık bungalov’ teması kullanarak oluşturdukları ‘palmerobungalov.com’ URL adresli site üzerinden ’oltalama’ sistemini kullanarak 250’den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt lideri Ali Can Ö. ve Kemal Ö.’nün de bulunduğu 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 500 bin lira nakit para ve döviz, 102 gram altın, 2 ruhsatsız silah, 50 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 6’sı emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, 19 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol şartı uygulandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açıldı

Mame Thiam, Kayserispor'a veda etti

Mame Thiam, Kayserispor'a veda etti

Kayseri'de 100 personel kapasiteli Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak

Kayseri'de 100 personel kapasiteli Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulacak

Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı

Talas, üç ayları muhteşem Kuran ziyafeti ile karşıladı

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı ertelendi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

6
Narsist Kişilik Bozukluğu: Görünmeyen Bir Maske

Narsist Kişilik Bozukluğu: Görünmeyen Bir Maske

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıbrıs Gazisi Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Akagündüz, son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor'un transfer yasağının detayları açıklandı

Kayserispor’un transfer yasağının detayları açıklandı

DAHA FAZLA
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Genel Kurulu yapıldı

Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale

Kapuzbaşı Yolu'ndaki heyelana büyükşehirden anından müdahale

Galericiden 'İkinci el otomobil almanın tam zamanı' tavsiyesi

Galericiden 'İkinci el otomobil almanın tam zamanı' tavsiyesi

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı

Kapuzbaşı Yolu'nda heyelan

Kapuzbaşı Yolu'nda heyelan