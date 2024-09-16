Filistinli genç, Ağrı Dağı zirvesinde gözyaşlarına boğuldu

Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’na tırmanışa gelen Filistinli genç, Filistin’de şehit olan arkadaşı ve çocukları için zirve tırmanışını tamamlayarak gözyaşları içinde Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Fırtına, tipi dinlemeden gelip Ağrı Dağı’na çıkmak isteyen dağcılar arasına bu defa Filistinli genç dağcı da katıldı. Ağrı Dağı’nda yerel rehberlik yapan Resul Civaş eşliğinde başarılı bir zirve tırmanışı yapan Filistinli genç, gözyaşları içinde tırmanışı, Filistin’e, Gazze’ye adadığını söyledi.

Yaptığı açıklama ile herkesi duygulandıran genci, yerel rehber Resul Civaş sarılarak teselli etti. Zirvede Filistin bayrağını dalgalandıran ve zirve tırmanışını Filistin’de şehit olan arkadaşlarına adadığını söyleyen Filistinli genç, “Bu zirve çocuklarını görmek için yıllardır mücadele eden arkadaşımız için. Ağrı Dağı’nın zirvesine yaptığımız bu tırmanış ona adandı. Umarım çocukların bir gün bunu görür ve ne kadar harika bir babaları olduklarını anlarlar. Babaları en yazık ki artık aramızda değil. Ebeveynsiz bırakılmak suçtur, çocuk istismarıdır. Huzur içinde uyu sevgili arkadaşım, yine görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Yerel rehber Resul Civaş ise, Filistinli gencin Filistin halkı için kendileriyle birlikte başarılı bir zirve tırmanışı yaptığını ve bu durumdan çok memnun olduğunu dile getirdi.