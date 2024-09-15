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Niğde'de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Niğde'de bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Niğde'de 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Niğde’de bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Niğde merkez Selçuk Mahallesi Öncü Sokak’taki bir apartmanın 3. katından düşen G.Ç. (43) adlı kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen G.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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