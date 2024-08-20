Firari zehir taciri yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Firari zehir taciri yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekiplerince yakalandı.

Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası bulunan M.G.’nin (39) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen M.G.’nin işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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