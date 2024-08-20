Firari zehir taciri yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri’de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekiplerince yakalandı.
Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası bulunan M.G.’nin (39) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen M.G.’nin işlemleri sürüyor.