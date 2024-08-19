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Kayseri Park yakınındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Kayseri'de unutulan paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Kayseri Park yakınındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de unutulan paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde Kayseri Park AVM’nin yakınlarında boş bir paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler caddeyi çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel elbiselerini giyen bomba imha ekipleri, paket üzerinde inceleme yaptı. Fünye ile patlatılan paket boş çıkarken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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