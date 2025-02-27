Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi'nde bulunan Forum Kayseri AVM'nin bahçesinde yaşanan bıçaklı kavga, üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, hızla büyüyerek şiddetli bir çatışmaya dönüştü.
Tartışmanın alevlenmesi sonucu, 19 yaşındaki A.P. yanındaki bıçakla anne M.A. ve kızları S.A. ile Z.B.A.'ya saldırdı. Anne ve kızları, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli A.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.