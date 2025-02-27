  • Haberler
  • Asayiş
  • Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi'nde bulunan Forum Kayseri AVM'nin bahçesinde yaşanan bıçaklı kavga, üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, hızla büyüyerek şiddetli bir çatışmaya dönüştü.

Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı

Tartışmanın alevlenmesi sonucu, 19 yaşındaki A.P. yanındaki bıçakla anne M.A. ve kızları S.A. ile Z.B.A.'ya saldırdı. Anne ve kızları, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Camilerinde Ramazan İklimi: 29 Camide 29 Teravih
Kayseri Camilerinde Ramazan İklimi: 29 Camide 29 Teravih
Hunat Camii'ne Ramazan Ayında teknik dokunuş
Hunat Camii'ne Ramazan Ayında teknik dokunuş
Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi
Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi
KASKİ Bilgi Güvenliği Yönetiminde Standartlarını Yeniden Tescilledi
KASKİ Bilgi Güvenliği Yönetiminde Standartlarını Yeniden Tescilledi
Ocak Ayında Kayseri'nin İhracat Rakamları Yükseldi
Ocak Ayında Kayseri’nin İhracat Rakamları Yükseldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!