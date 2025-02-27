Kayseri'de Operasyon: 'Mete' kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Mete' kod adlı ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay N.M.O. (37) gözaltına alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışma sonucunda operasyon düzenledi. Ekipler, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.M.O.'yu yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.