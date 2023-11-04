Forum AVM'de protesto

Kayseri'de bir grup öğrenci, ellerinde dövizlerle Forum Kayseri'de bulunan Starbucks isimli kafe önünde İsrail'i protesto etti.

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  • 04.11.2023 16:10
  • Güncelleme: 04.11.2023 17:21
Forum AVM'de protesto
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir grup öğrenci, ellerinde dövizlerle Forum Kayseri’de bulunan Starbucks isimli kafe önünde İsrail’i protesto etti.

Forum Kayseri AVM önünde toplanan öğrenciler, İsrail saldırısı altında bulunan Filistin’e destek verirken ellerinde bulunan ’Kayseri’den Gazze’ye direnişe selam olsun’ ve ’Siyonizm ölümdür, zulümdür, kandır. Bekle çocuğum seni diriltecek İslam’dır’ yazılı dövizlerle İsrail’i protesto etti.

Yaşlı, kadın, çocuk demeden 7 Ekim’den bu yana saldırılarına devam eden İsrail’e sloganlarla tepki gösteren grup, bir süre sonra olaysız şekilde dağıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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