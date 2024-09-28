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  • Forum Kayseri otoparkında tepki çeken hareketlere gözaltı

Forum Kayseri otoparkında tepki çeken hareketlere gözaltı

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin uygunsuz hareketler yapması sonrasında harekete geçen polis ekipleri, şahısları tespit ederek gözaltına aldı.

Forum Kayseri otoparkında tepki çeken hareketlere gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin uygunsuz hareketler yapması sonrasında harekete geçen polis ekipleri, şahısları tespit ederek gözaltına aldı.

Kayseri’nin merkezinde bulunan Forum Kayseri’nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Gündüz vakti çekilen görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şahısların G.H. (20) ve A.K. (20) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alınırken haklarında ’hayasızca hareketler’ suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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