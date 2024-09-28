Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Ahiliği okullarımızda öğretmek ve yaşatmak istiyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir’de düzenlenen 37. Ahilik Haftası programında yaptığı konuşmada, "Ahiliği okullarımızda öğretmek ve yaşatmak istiyoruz. Bugünkü ticaret anlayışımızın kapitalizmin ve emperyalizmin dayatmalarına karşı geleneğimizin hak, adalet, merhamet ve zarafet üzere şekillendirdiği ahlakıyla geliştirmek ve şekillendirmek için eğitimimizi güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve milletvekilleri ile şehrin yerel protokolü katıldı.

Jandarma Mehter Takımının gösterisi sonrasında başlayan programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ahilik teşkilatı ticaret ve mesleki ahlakın yansımasıdır. Ahilik sadece meslek teşkilatlanması değil toplumun düzenini sağlayan bir kültürdür. Dürüstlük, doğruluk yardımlaşma ve dayanışma gibi tüm özellikleri temel alır" dedi.

Kırşehirlilere hitap eden AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da, ahiliğin 13. yüzyılda başlatılan bir ticaret üniversitesi olarak örnek olduğunu söyledi. Elitaş, "O dönemde baktığımızda bir ticaret üniversitesi, 1200’lü yıllar içerisinde ticaretin ahlakını, adabını ve insanlara nasıl faydalı olacağını Ahilik göstermiştir. Oluşturulan gelenek bugüne dek devam ediyor. O geleneği yaşatmak için ve kültürün geliştirilmesi için meslek liselerinde okutulmak için bir ders programı hazırlanıyor. Bizlere büyüklerimizin öğrettiği ve geçmişte ecdadımızın yaptığı sistemin şu anda çok ihtiyacımız olan bir süreç içerisinde müfredata alarak hakkı, hukuku bilen stokçulukla değil insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli bir ders veriliyor” diye konuştu.

"Çevremiz savaşlarla çevrili"

Elitaş, Türkiye’nin çevresinin savaşlarla çevreli olduğunu belirterek, "Dünya zor zamanlar geçiriyor. Bir tarafta Rusya Ukrayna savaşı, öbür tarafta Gazze’de katil Netanyahu’nun uyguladığı bir insanlık dramını yaşıyoruz. Diğer taraftan Avrupa Birliği ve ABD’nin insanlık dramına göz yumduğu bir süreçte bütün çevremiz savaşlarla çevreli bir ülke konumundayız. Türkiye Yüzyılı’na gidebilmemiz için aşk ile çalışmamız gerekir. Aşk ile çalışıp ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine getirmemiz için gayret gösteriyoruz" dedi.

"Ahilik okullarda yaşatılacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Cumhurbaşkanımızın bir hedef olarak işaret ettiği, tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme davasının en önemli alanlarından bir tanesi olan eğitim alanında da hem geleceği inşa edilecek hem de geçmişin kültürünü, gelecek kuşaklara aktaracak bir eğitim öğretim sürecinin içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı haline dönüştürecek olan neslin ahilik gibi kurumsallaşmış kültürel birikimlerinden de öğrenecekleri çok şey olduğu kuşkusuz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Ahilik Teşkilatı ve teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında kapsamlı ve doğru bilgiler sahip olmasını istiyoruz. Bu nedenle ahiliği okullarımızda öğretmek ve yaşatmak istiyoruz. Bugünkü ticaret anlayışımızın kapitalizmin ve emperyalizmin dayatmalarına karşı geleneğimizin hak, adalet, merhamet ve zarafet üzere şekillendirdiği ahlakıyla geliştirmek ve şekillendirmek için eğitimimizi güçlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maarif modelini uygulamaya koyduk. Ahiliğin dayanışma, yardımlaşma, dürüstlük, merhamet adalet, hakkın teslimi gibi milli değerlerimiz uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı’nın maarif modeli öğretim programlarının da özünü oluşturmaktadır.

Türkiye’nin bunların dışında, mesleki ve teknik eğitimdeki gelecek vizyonunu şekillendirmek, özellikle esnaf sanayici ve ticaret erbabı dostlarımızın ihtiyaç duyduğu aranan ya da nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için de mesleki ve teknik eğitim de devasa adımlar atmayı hedefleyen bir politika belgesini de Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yürürlüğe soktuk. Bu politika belgesinden öne çıkan hususlar; milli ve manevi değerleri güçlü, ahilik ekseninde yetişmiş işinin ehli mezunların iş hayatında aktif olmalı, aktif rol almalarıdır. Öğrencilerimizin ahilik kültürünü temel alan bir anlayışı benimsemesi, karakter gelişimlerine katkıda bulun ve hükümet anlayışı çerçevesinde girişimci bir ruh kazandırılması amacıyla bu sene mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın müfredatına ahilik kültürü, girişimcilik ve fütüvvet ile alakalı ders koymuş olduk."

Konuşmasını tamamlayan Bakan Tekin’e alanda bulunan bir öğrencinin test ve kaynak kitaplarla ilgili sorusu üzerine Tekin, "Kaynak kitaplarımız ve bizim öğretmenlerimiz sizin için yeterli yetmiyorsa eğer EBA’ya girin orada istediğiniz kadar ders ve istediğiniz kadar materyal var. Hiçbir kitaba para vermenize gerek yok" dedi.

Program, Türkiye genelinden gelen esnaflara Ahilik Beratı verilmesi sonrası sona erdi.