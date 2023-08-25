Freni patlayan maden yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde freni patlayan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aladağ Delikkaya mevkide meydana gelen kazada, freni patlayan maden yüklü bir kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.