Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Özgür Reha Alıcı oldu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri şubesinin 13’üncü Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapıldı.

Önceki dönem şube Başkanı Necati Selçuk Şahin’in konuşmasından sonra gündemdeki maddeler oylandı.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi. Seçime tek aday olarak giren Özgür Reha Alıcı yeni başkan seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu Asil Liste şu şekilde oluştu:

Özgür Reha Alıcı, Ahmet Ulu, Engin Tamuca, İbrahim İmrağ,Yasin Emre Ceylan. Yönetim Kurulu Yedek Liste ise Cem Eray Eşmekaya, Hakan Çam, Kadir Çelikbaş, Birtan Ekren, Caner Kalem. Denetleme Kurulu Asil Liste de Erdem Sarıaslan, Mert Han Uruk, Kemal Hattatioğlu. Denetleme Kurulu Yedek Liste de, Cemal Emre Gömeç, Tolga Selvi, Yaşar Beşağıl. Seçim sonrası konuşan önceki dönem başkanı Necati Selçuk Şahin, “Bugün 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. Görev sürecimizi tamamladık. Bayrağı daha iyi yerlere taşımalarını diliyoruz” dedi. Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi yeni başkanı Özgür Reha Alıcı ise, “Necati Selçuk Şahin hocamızdan bayrağı devraldık. Daha üst sıralara taşımak için çalışacağız” diye konuştu.