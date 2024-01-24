Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, “Türkiye artık dünyada mobilyanın merkezi konumundadır”

Bana göre Türkiye artık dünyada mobilyanın merkezi konumundadır bunda da hemşehrilerimizin payı çok büyük ama Türkiye’nin dört bir yanında mobilya için fuara katılan sanayicilerimiz var. Türkiye bu alanda kendini geliştirmiş olmasında, mobilya sektöründeki bu ilerlemede hemşehrilerimizin gayretleri çok büyük” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı Galası’nda Türkiye’nin dünyada mobilya merkezi konumunda olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık bine yakın mobilyacının 2 fuar merkezini doldurduğu bir yerdeyiz. Bana göre Türkiye artık dünyada mobilyanın merkezi konumundadır bunda da hemşehrilerimizin payı çok büyük ama Türkiye’nin dört bir yanında mobilya için fuara katılan sanayicilerimiz var. Türkiye bu alanda kendini geliştirmiş olmasında, mobilya sektöründeki bu ilerlemede hemşehrilerimizin gayretleri çok büyük. İnşallah bereketli geçecek. Stantları gezdik çok fazla sıkıntı da duymadık zaten iletişim halinde olduğumuz için her alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz sırf bugün için değil. Sanayicimizin, ihracat yapan firmalarımızın her daim yanlarındayız. Geçtiğimiz yıl dünya ihracatında bir küçülme vardı ve mobilya sektörü de bundan etkilendi. Yüzde 2’lik bir küçülmeyle 4 buçuk milyon dolar oldu. Bu genel bir daralma dünya çapında bizi etkilemiş oldu ama önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. 2028 yılı hedeflerimizde 8 milyar dolarlara çıkacaklarına inanıyoruz. Önümüzdeki sürecin çok daha verimli geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.