Futbol Takımları Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni beğendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaz dönemi kamplarını geçirmek için gelen Samsunspor ve Konyaspor’u ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

2024 Avrupa Spor Şehri olan Kayseri’de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 1850 metre yükseklikte hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, takımları ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcilerinden Samsunspor ve Tümosan Konyaspor’u ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara ‘hoş geldiniz’ dileklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’a ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ile Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.

İlk olarak Samsunspor kampını ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “1850 metre yükseklikte irtifa anlamında serin ve güzel bir ortamda bulunuyoruz. Samsunspor’umuz ve Konyaspor’umuz Yüksek İrtifa Merkezimizde kamp yapıyorlar. İnşallah anlaşması yapılan 11 tane yurtiçi ve yurtdışından takım söz konusudur. Onlar çalışmalar yapacak” dedi.

“Takımlarımızı Erciyes Dağı’mızın 1850 metre yükseklikteki merkezimize bekliyoruz”

İkinci dönem için de ayrıca çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Büyükkılıç, tüm takımları bu merkeze davet ederek şunları söyledi:

“6 tane sahamız, profesyonel manada olimpik yüzme havuzumuz ve çok amaçlı spor salonumuz mevcut. Otellerimiz yaz kış hizmet veren anlayış içerisinde Erciyes Dağı’mızın merkezinde hizmetlerini veriyorlar. Hem milli servetimizi dışarı heba etmeme hem de bir doktor gözüyle söylüyorum, oksijenizasyonun en güzel şekliyle tamamlanacağı bu güzel Erciyes Dağı’mızın 1850 metre yükseklikteki merkezimize sporcuları bekliyoruz. Kaynaklarımızın kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Samsunspor’umuza ve Konyaspor’umuza ayrıca şehrimize hoş geldiniz diyorum.”

“Burayı gördükten sonra yurtdışına gitmenin hiçbir anlamı yok”

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise bu merkezi gördükten sonra yurtdışına gitmenin anlamı olmadığını vurgulayarak, “Sağlıkla ilgili gerekenleri başkanımız söyledi. Uzun yıllar kamp yapıyoruz, yurtiçi ve yurtdışı yapıyoruz ama yurtdışına gittiğimiz zaman her şey daha güzel gibi görünüyor. Oysa burayı gördükten sonra yurtdışına gitmenin hiçbir anlamı olmadığını başkanımıza da ifade ettik” diye konuştu.

“Diğer takımların da burayı görüp, keşfedip, gelmesini sağlamak bize düşecek”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir tesisi ülkeye kazandırdığı için teşekkür eden Çapa, “Ülkemizin güzelliklerini, imkânlarını yeterince yurtdışına tanıtmamamız eksik olan yanımız. Bunu da gerçekleştirirsek, biz giden değil, getiren taraf oluruz. Başkanımızın söylediği gibi bize her anlamda katkı sağlamış olur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir imkânı sağladığı, şehre kazandırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Biz yine geleceğiz, iki dönemde burada yapacağız ama diğer takımların da burayı görüp, keşfedip, gelmesini sağlamak bize düşecek” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Samsunspor’a başarılar diledikten sonra diğer sahada kamp yapan Tümosan Konyaspor’u ziyaret etti.

Konyasporlu futbolcular ve Teknik Direktör Ali Çamdalı ile görüşen Başkan Büyükkılıç, burada sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Sizleri Kayseri’de görmekten dolayı onur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Konyaspor’umuza başarılar diliyoruz. Bizim dostumuz, kardeşimizdir. Misafirlerimiz olarak başımızın tacısınız” dedi.

Erciyes’in hem kış hem de yaz mevsiminde hizmet vermesi için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan öte bir doktor olarak, hekim olarak kaynaklarımızın yurtdışında harcanmadan yurtiçinde kalmasını, Erciyes gibi bir değerimizi kışın kayak merkezi olarak değerlendirirken, yazın da yüksek irtifa merkezi olarak sporcu dostlarımıza hizmet vermesini istedik” şeklinde konuştu.

“Burasının tanıtılmasına en güzel vesile olacaksınız”

Büyükkılıç, bu merkezin tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her spor dalında kamplara fırsat verirken, futbol sektöründe bir açığı da görerek, 6 yaptığımız saha, 2 tane daha yapılıyor, 8 olacak. Çok amaçlı spor salonumuz ve tabi ki olimpik yüzme havuzumuz ile burada bir kamp ortamı oluşturduk. Erciyes Dağı’mız 3916 metre yüksekliğinde, Yüksek İrtifa Merkezimiz ile şuanda 1850 metrede bulunuyoruz. Sağlıklı bir şekilde burada antrenmanlarınızı yapıp, oksijenleri depolayıp, Kayserispor hariç rakiplerinizi geride bırakıp, başarıya imza atmanızı, bir Anadolu takımı olarak her zaman göğsümüzü gere gere sizleri sahiplendiğimizi paylaşıyoruz. Burasının tanıtılmasına en güzel vesile olacağınız anlayışı içerisinde sizleri bağrıma basıyor, hoş geldiniz diyorum.”

“Şartlar olağanüstü”

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı da burada şartların olağanüstü olduğunu belirterek, “Böylesi güzel bir tesisi hem Kayseri’mize hem ülkemize kazandırdığınız için en başta teşekkür etmek isterim. Şartlar olağanüstü. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Gün geçtikçe çok daha üst seviyeleri yakalayacağını düşünüyorum. Burada olmaktan mutluyuz, paramızı dışarı değil, Türkiye’de tutmayı biz de tercih ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, ziyaretinizden ötürü çok mutlu olduk, burası bizim için güzel bir başlangıç olur, şans getirir, sezona da yansıtırız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teknik heyet ve futbolcularla günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.