Gayrimenkul sektöründe yeni arayışlar

Gayrimenkul sektöründeki dalgalanmalar ve ehliyetsiz kişilerin gayrimenkul sektörüne girmelerinin önüne geçilememesi sektörü yeni arayışlara yöneltiyor.

Sektör markalaşmaya doğru giderken gayrimenkul satışında yeni yöntemler ile sektöre hareketlilik kazandırılması hedefleniyor. Gayrimenkulleri alma satma kiralamada markalı franchise hizmeti veren şirketlerin sunduğu hizmetler üst düzey satış trendi yakaladığından sektöre ehliyetsiz kişilerin girmesinin önüne geçmek için markalaşmanın şart olduğunu dile getiriyor. Son zamanlarda sektör dinamiklerinin yerinden oynaması ile birlikte ehliyetsiz kişilerin girmesi ile gayrimenkul sektörü güven sorunu yaşıyor. Uzmanlar bunun önüne ancak markalaşma ile geçilebileceğini söylüyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan Demlak Gayrimenkul Uzmanı Atalay Demirbaş; "Biz kendimizi gayrimenkulün süper marketi olarak adlandırıyoruz. düşünün ki bir markete gittiğinizde markette ne varsa onları alıp çıkabiliyorsunuz. Ürün çeşitliliği ne kadar fazla olursa o kadar ürünü tedarik edip çıkarsınız. Biz de kendimizi gayrimenkulün süper marketi olarak adlandırıyoruz. Gayrimenkulleri alma, satma, kiralama bütün markalı franchise veren şirketlerin sunduğu bir hizmet. Tabii bilinen gayrimenkul firmaları buna eğitim ve sektör tecrübelerini bayii olmak isteyen kişilere firmalara sunuyor. Bununla birlikte cirodan kar elde ediyorlar. Tabii biz de bir emlak franchise firması olarak bunları sunuyoruz ancak bunun yanında bizim kendi ürettiğimiz farklılıklarla sektöre farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Demlak Sos sistemi ile hızlı satmak istenilen gayrimenkulleri karşılıklı anlaşılan fiyat üzerinden 30 günde satma garantisi veriyoruz. Demlak GSS ile farklı illerden farklı bir ilde gayrimenkul almak isteyen müşterilerimizi yerinden kalkmadan almak veya kiralamak istediği gayrimenkulü Vr gözlük drone ve 360 derece kameralarla gezdiriyoruz. Demlak DİS ile Türkiye’nin marka gayrimenkul projelerinde özel yapılan iskontolu fiyatları müşterilerimize sunarak fiyat avantajlarından yararlandırıyoruz. İhale ve online ihale ile Gayrimenkullerini satmak veya kiralamak istediğiniz gayrimenkulleri belirtiğiniz sürede verilen tekliflere göre en iyi teklifi size iletip online olarak kiralıyoruz veya satıyoruz. Demlak Safe ile kiralamak istediğiniz gayrimenkulü anlaştığınız fiyat üzerinden Banka kredibiletisini soruşturup güvenilir kişi ve firmalara kiralayıp tahsilat sorunu yaşamamanızı sağlıyoruz. Demlak Takas ile Gayrimenkulünüzü başka bir gayrimenkul ile portföyümüzde bulunan başka bir gayrimenkul ile takas etme imkanı sunuyoruz” dedi.