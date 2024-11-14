Milli maça özel klip

Kocasinan Belediyesi; Kayseri’de oynanacak olan Türkiye-Galler maçı öncesi, milli takıma moral vermek amacıyla özel bir video klip hazırladı. Şehrin farklı bölgelerindeki çocuklarla çekilen videoda yer alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ’ın ’Bizim çocuklar başarılar’ mesajı, klibi daha da özel kıldı.

Kocasinan Belediyesi, milli takıma destek amacıyla Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleriyle birlikte şehrin farklı bölgelerinde kırmızı-beyaz milli formalar giyip, ellerinde Türk bayraklarıyla bir klip hazırladı. Başkan Çolakbayrakdar’ın da klipte yer alması klibi daha anlamlı hale getirdi. Renkli görüntülerin yer aldığı klip, Kocasinan Belediyesi ve Başkan Çolakbayrakdar’ın sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Kısa zamanda büyük beğeni toplayan video klip, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve Kocasinan Belediyesi’nin desteği, Kayseri vatandaşları ve futbolseverler tarafından büyük takdir topladı. Bu anlamlı video, şehrin tüm kesimlerinin Türkiye Milli Takımı’na olan güçlü desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Takıma başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar; "Milli takımımızla gurur duyuyoruz. Milli formalarımızı giyerek, Kayseri’yi Kırmızı-Beyaz’a boyayalım. Tüm Türkiye olarak tek yürek olup, bu maçı kazanalım!” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, klipteki çocukların heyecanlı ve coşkulu görüntülerinin, milli takıma olan desteklerini simgelediğini belirtti. “Bu çocuklar, Türkiye’nin geleceği, geleceğimizin yıldızları. Onlar ne kadar sevinirse, biz de o kadar seviniriz. Kayseri olarak her zaman milli takımımızın yanındayız. 16 Kasım’da Türkiye’nin zaferi için hep birlikte kenetlendik. Umutlarımız büyük, başarılar bizimle!" diyerek, Kayserilileri milli takıma destek vermeye çağırdı.