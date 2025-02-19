Gazete Talas da artık dijital yayında!

Talas Belediyesi tarafından 6 yıldır aralıksız olarak yayınlanan 'Gazete Talas', son sayısını okurlarıyla buluşturdu. Dijital ortamda yayınlanan gazete, dopdolu olarak hazırlanmıştır.

Gazete Talas da artık dijital yayında!

Gazetenin manşetinde “900 bin ziyaretçi” başlığı yer aldı ve logo altında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın “Depreme her zaman hazır olmalıyız” başlığıyla verildiği belirtildi. Sürmanşette ise Talasgücü Belediyespor’un başarısı olan “Şampiyonun adı değişmedi, Talas Belediye yine şampiyon” başlığı duyuruldu.

Gazetede, yatırım ve hizmetler, kültür-sanat ve spor gibi konular yer alıyor. Dijital ortamda temin edilebilen Gazete Talas’a, https://www.talas.bel.tr/gazete/2025-ocak adresinden erişilebilir.

 

Haber Merkezi

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