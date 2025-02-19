HAK-İş İl Başkanı Çelik: 'Büyükşehir'de ücret adaletinin sağlanmasını talep diyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı birimlerde çalışan işçiler “iş bırakma” eylemi düzenledi. Eylemde konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, “Ek Protokolü talebimizdeki sebep şu; biz Malatya'yı örnek göstermiyoruz Malatya Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaşın 47 bin TL olduğunu örnek olarak göstermiyoruz. Develi Belediyesi İncesu Belediyesi, Bünyan Belediyesi’ni buradaki belediyelere örnek göstermiyoruz. Biz Ulaşım A.Ş.’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ve aynı çatı altında çalıştığımız Ulaşım A.Ş.’deki o arkadaşlarımızın almış olduğu maaş çok demiyoruz. Onlar da daha fazlasını hak ediyorlar. Onların da daha iyi ortamlarda çalışmayı daha iyi ekonomik şartlarda çalışmayı hak ettiklerine eminiz. Ama orada çalışan temizlik işçisinin almış olduğu maaş 42 bin TL iken bugün burada çalışan mühendisin almış olduğu maaş maalesef 42 bin TL. Atölyede çalışan arkadaşlarımızın maaşları 38 bin TL. Kırsal hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızın fen işlerinde çalışan arkadaşlarımızın park bahçede çalışan arkadaşlarımızın maaşları 36 bin TL ile 37 bin TL arasında değişiyor. Biz ücrette adalet istiyoruz. Ulaşım A.Ş.’de çalışan arkadaşlarımız eminim ki daha fazlasını hak ediyorlar. Bizim onların kazançlarında gözümüz yok. Ama orada bir emsal karar emsal bir uygulama var. Bu uygulamayı örnek teşkil ederek bize de aynı şeyi yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘BİZE “BU İŞİN BEDELİNİ SİZE ÖDETİRİZ” DEDİLER’

Çalışma şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak ücret adaletinin sağlanması gerektiğini söyleyen Başkan Çelik şöyle konuştu: “Biz yüksek aldığımız dönemde bir hafta içerisinde ulaşım A.Ş.’deki şirket yöneticileri sendikayı arayarak dediler ki “buyurun gelin ek protokol yapacağız.” Biz yüksek falan almadık. Şu anda da biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştirakleri içerisinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. KAYMEK’te çalışan arkadaşlarımızın tamamında bu ücret adaletinin sağlanmasını talep ediyoruz. Keşke dün bunlar yaşanmasaydı. Keşke bize kulak verilseydi ama maalesef kapıda bin 500 kişi 2 bin kişi bekleniyor diye bu arkadaşlarımızın çalışma ortamları, çalışma şartları göz önünde bulundurulması gerekirken maalesef ellerinde sopa gösterildi. “Bu işin bedelini size ödetiriz” dediler. Bu işin bedelini gerekirse Hak-İş olarak biz ödeyeceğiz. Hizmeti Sendikası olarak ödeyeceğiz ama bugün burada olmamızın tek sebebi var; geçmişteki dostluk hukukumuzun gereği, dostlarımızı uyarmak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi, Kocasinan, Talas'taki çalışma arkadaşlarımızın bütün idarecileri ile bir araya geldiğimizde bütün bürokratlar ile bir araya geldiğimizde derdimizi anlattığımızda her biri “haklısınız” dediler. Çözüm noktasında maalesef topu belediye başkanlarına büyükşehir belediye başkanına İlçe belediye başkanlarını attılar. Bürokratların belki bu konuda çözüm noktasında gücü yoktur ama sadece sendikayı değil sadece çalışanları değil kendi bürokratlarını dahi dinlemediler. Biz Hizmet- İş Sendikası olarak arkadaşlarımızın almış olduğu bu kararın yanındayız ve sonuçlanan kadar da bu arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”