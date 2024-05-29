Gazeteci Azim Deniz'i vuran şahıs 3.5 ayda tahliye edildi

Kayseri’de Gazeteci Azim Deniz’i silahla vurarak yaralayan şahıs, serbest bırakıldı.

Kayseri’de geçtiğimiz 5 Şubat’ta meydana gelen olayda; gazeteci Azim Deniz’i evinin önünde silahla vurarak yaralayan A.T., olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu yargılanan şahıs; 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle 3.5 ay sonra serbest bırakıldı.

Gazeteci Azim Deniz’in Avukatı Aykan Mazmanoğlu, müvekkilinin öldürülmesi için planlanmış bir saldırı olduğunu ve şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunduğunu belirterek; bu olayın hukuk tarihinde nadir görülen bir karar olduğunu ve tahliye kararına itiraz edeceklerini dile getirdi.

Avukat Mazmanoğlu ayrıca, Kayseri’deki meslektaşlarına çağrıda bulunarak, benzer dosyalar için aynı talepte bulunmalarını ve adaletin sağlanmasını istedi.