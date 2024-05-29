Bu da Van köpeği

Kayseri'de göz renklerinin farklı olması nedeniyle Van kedisine benzetilen köpek, mahallenin maskotu oldu.

Bu da Van köpeği
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de göz renklerinin farklı olması nedeniyle Van kedisine benzetilen köpek, mahallenin maskotu oldu.

Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’nde yaşayan ve mahalle sakinlerinin “Paşa” ismini verdiği köpek, diğerlerinden farklı. Bir gözü açık mavi, diğer gözü ise kahverengi olan köpek, güzelliği ile görenleri büyülüyor. Mahallenin maskotu haline gelen köpeğe mahalle sakinleri de özenle bakıyor.

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; “Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar. İlk başta bizde şaşırmıştık. Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor” dedi.

Bu da Van köpeği
Bu da Van köpeği
Bu da Van köpeği
Bu da Van köpeği
İHA
Kayseri Gündem

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