Gazeteci Çulfacı, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Gazeteci Ahmet Çulfacı, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 18.11.2023 13:20
  • Güncelleme: 19.11.2023 09:50
Gazeteci Çulfacı, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayatını kaybeden Gazeteci Ahmet Çulfacı, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Gazeteci Ahmet Çulfacı, hayatını kaybetti. Merhum Çulfacı’nın cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Namaza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazeteciler, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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İHA

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