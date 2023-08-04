Gazetecilerden Ebabil kuşuna şefkat eli

Yozgat'ta gazeteciler tarafından yolda bitkin ve halsiz halde bulunan Ebabil kuşu, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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  • 04.08.2023 15:12
  • Güncelleme: 04.08.2023 15:12
Gazetecilerden Ebabil kuşuna şefkat eli
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Yozgat’ta gazeteciler tarafından yolda bitkin ve halsiz halde bulunan Ebabil kuşu, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yozgat’ta görev yapan gazetecilerden Selma Şahin ve Semanur Koçaker, sabah saatlerinde işe giderken kaldırımın üzerinde bitkin ve halsiz bir şekilde duran Ebabil kuşunu gördü. Kuşun uçamadığını gören gazeteciler, yaralı olabileceğini düşünerek kuşu veterinere götürmek üzere yanlarına aldı.

Veterinerde Ebabil kuşun kontrolünü yaptıran gazeteciler, kuşu bir müddet besledikten sonra durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdiler. Ekipler, Ebabil kuşunu doğal ortamına bırakmak üzere gazetecilerden teslim aldı.

İşe giderken kaldırımın üzerinde uçamayan bir kuş gördüklerini söyleyen gazeteci Selma Şahin, “Kuşu kaldırımdan aldık, su verip serinletmek istedik. Kuşun hangi tür olduğunu da bilmiyorduk. Hemen veterinere götürdük.

Veteriner Ebabil kuşu olduğunu söyledi. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini aradık. Onlar da bu duruma kayıtsız kalmadılar ve kuşu teslim ettik. Kuşun bir hafta kadar onlarda kalacağını daha sonra uçmaya başlayınca doğaya salacaklarını söylediler” dedi.

Gazeteci Semanur Koçaker ise, “Yolda giderken uçamayan bir kuş gördük. Biz de kanadında bir sorun olduğunu ve sıcaklardan dolayı bitkin düştüğünü düşündük. Su alıp içirmeye çalıştık ama içmedi. Biz de kuşu veterinere götürdük. O da bize Ebabil kuşu olduğunu ve yavru olduğu için böyle bir sorun yaşadığını söyledi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini aradık. Onlar da gelip kuşu bizden teslim aldı” şeklinde konuştu.

İHA

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