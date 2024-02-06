Gazeteciye silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı

Kayseri'de gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gazeteciye silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, evinden çıkan Gazeteci Azim Deniz’e kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından ateş açıldı. Karın bölgesinden yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Azim Deniz buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme yaptı. Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T.’yi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

A.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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