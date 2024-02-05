Gazeteciye silahlı saldırı

Gazeteci Azim Deniz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Gazeteciye silahlı saldırı
Kayseri GündemEditör

Gazeteci Azim Deniz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, evinden çıkan Gazeteci Azim Deniz’e kimliği belirlenemeyen şüpheli yada şüpheliler tarafından ateş açıldı. Bacağından ve karnından yaralanan Deniz, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü. Azim Deniz buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazeteciye silahlı saldırı
Gazeteciye silahlı saldırı
Gazeteciye silahlı saldırı
Gazeteciye silahlı saldırı
İHA
Kayseri Gündem

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Gazeteci Azim Deniz'e silahlı saldırı
Gazeteci Azim Deniz'e silahlı saldırı
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