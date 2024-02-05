Gazeteci Azim Deniz'e silahlı saldırı
Gazeteci Azim Deniz, evinden çıkarken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Gazeteci Azim Deniz, evinden çıkarken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnından ve bacağından vurulan Gazeteci Deniz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Merkezi
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Gazeteci Azim Deniz'e silahlı saldırı
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