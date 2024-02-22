Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Cengiz Taştan Erciyesevler Muhtar Adayı
Gazetemiz Kayseri Gündem'in uzun yıllar yazı işleri müdürlüğü ve haber müdürlüğü yapmış olan gazeteci Cengiz Taştan Kayseri Erciyesevler Mahallesi'nden muhtar adayı.
Gazeteciliğinin yanı sıra sosyal alanda da Kayseri'nin tanınmış simalarından Cengiz Taştan Erciyesevler Mahalles'nden muhtar adayı oldu.
Yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüren Cengiz Taştan'a başarılar diliyoruz.
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