Gazetemiz Yazarları İstanbul'dan ödüllerle döndü

Çocuk edebyatı ve değerler eğitimi alanında çok sayıda eseri olan Şair Yazar, Eğitimci Ali Özkanlı Mavi Kuş Medya tarafından düzenlenen farklı dallardaki edebiyat ödüllerinden 'En İyi Çıkış Yapan Yazar' ödülüne layık görüldü.

Mavi Kuş Medya organizasyonu tarafından okuyucu ve takipçilerin en çok beğendiği yazarlar oylamasında Dr. Resul Coşkun da, şiir kitapları ve sempatik yazarlar alanında her iki ödülün birden sahibi oldu.

Değerler eğitimi, şiir kitapları ve sempatik yazarlar alnında ortaya koymuş oldukları eserler dolayısıyla, Mavi Kuş Medya organizasyonu ile iki yüz binden fazla okuyucunun katılımlarıyla yapılan oylama sonucu öüle layık görülen yazarlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz...