Gazetemiz Yazarları Talas Yazar Okulu'na renk kattı
Gazetemiz yazarlarından bir kısmının yazarlık deneyimini paylaştığı, Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Talas Yazar Okulu Seminerleri, şehirde büyük ilgi gördü.
Seminerlere gazetemizin yazarlarından Osman Gerçek, Murat Serim, Mustafa Balaban, Ensar Şahin, Rafet Ural ve Mustafa Urhan katılarak, öğrencilerle yazarlık tecrübelerini paylaştı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyon, şehirde takdir topladı. Katılımcılar, yazarların bilgi ve tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu.
Yazarların seminerlerde anlattığı deneyimler, katılımcıların yazarlığa olan ilgisini artırdı ve yeni nesil yazar adaylarına ilham verdi.