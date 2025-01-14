Gazetemiz Yazarları Talas Yazar Okulu'na renk kattı

Gazetemiz yazarlarından bir kısmının yazarlık deneyimini paylaştığı, Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Talas Yazar Okulu Seminerleri, şehirde büyük ilgi gördü.

Gazetemiz Yazarları Talas Yazar Okulu'na renk kattı

Seminerlere gazetemizin yazarlarından Osman Gerçek, Murat Serim, Mustafa Balaban, Ensar Şahin, Rafet Ural ve Mustafa Urhan katılarak, öğrencilerle yazarlık tecrübelerini paylaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyon, şehirde takdir topladı. Katılımcılar, yazarların bilgi ve tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu.

Yazarların seminerlerde anlattığı deneyimler, katılımcıların yazarlığa olan ilgisini artırdı ve yeni nesil yazar adaylarına ilham verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar'ı Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar’ı Ağırladı
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!