Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nce gıyabi cenaze namazı kılındı.
- 24.11.2023 16:12
- Güncelleme: 24.11.2023 16:34
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’nce gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami’nde cuma namazının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Dernek Başkanı Ahmet Taş İsrail’i kınadığı açıklamasında İsrail’in Müslüman kanı akıtmaya devam ettiğini söyleyerek Gazze’yi yaşanmaz hale getirdiğini aktardı.
Açıklamanın ardından Filistin için dua edildi.
İHA
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