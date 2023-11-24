Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nce gıyabi cenaze namazı kılındı.

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  • 24.11.2023 16:12
  • Güncelleme: 24.11.2023 16:34
Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’nce gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami’nde cuma namazının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Dernek Başkanı Ahmet Taş İsrail’i kınadığı açıklamasında İsrail’in Müslüman kanı akıtmaya devam ettiğini söyleyerek Gazze’yi yaşanmaz hale getirdiğini aktardı.

Açıklamanın ardından Filistin için dua edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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