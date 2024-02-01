Gazze' ye sıcak yemek

Rıbat Vakfı Gazze’de sıcak yemek dağıtıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu binlerce insan evsiz kaldı. Temel ihtiyaçların karşılanmasında büyük sıkıntılar yaşanan bölgede, Türkiye’den gelen yardım kuruluşları da seferber oldu. Rıbat Vakfı, Gazze’de sıcak yemek dağıtımının yanı sıra, Refah kentinde çadır kurulumu çalışmalarını da sürdürüyor.

Rıbat Vakfı Dış Yardımlar Sorumlusu Recep Çamdal, Gazze’deki durumun çok vahim olduğunu belirterek, “İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Elektrik, su, gıda gibi temel ihtiyaçlar yok denecek kadar az. Biz de Rıbat Vakfı olarak, hayırseverlerin bağışlarıyla Gazze halkına destek olmaya çalışıyoruz..

Çamdal, Gazze’deki yardım çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi. Gazze’ye yönelik yardımların artırılması için hayırseverlere çağrıda bulunan Çamdal, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayalım. Bu zor günlerde Gazze halkının yanında olalım. Rıbat Vakfı olarak, bağışlarınızı Gazze’ye ulaştırmaya devam edeceğiz. Gazze halkı için dua edelim.” diye konuştu.