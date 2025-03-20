'GDO'lu ürün tüketilmemeli'

Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergül Türkarslan: 'GDO'lu ürün tüketilmemeli. Kesinlikle GDO'lu ürün zararlı. Örneğin 5 yıl süren bir savaşla karşı karşıyayız, o zaman GDO'lu ürün tüketilebilir. Zarurette savaş ve benzeri durumlarda tüketilebilir' dedi.

'GDO'lu ürün tüketilmemeli'

Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergül Türkarslan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Su İçsem Yarıyor’ programına katılarak moderatör Rabia Özaslan’ın sorularını yanıtladı. Türkarslan: “Sürdürülebilir beslenme konusu ilk olarak GDO konusunda 2010 yılında tartışmalar çıkmıştı ve o zamanlarda gündeme gelmişti. Şimdilerde biraz daha kaynaklar kıt olduğu için, toplumlar kurum kuruluş, dernek vakıf gibi birçok kurum kaynakların kıt olup da onlarca yıl sonrasını düşündüğü zaman beslenmenin sürdürülebilir hale gelmesini ön görüyor. GDO’lu ürün tüketilmemeli. Kesinlikle GDO’lu ürün zararlı. Örneğin 5 yıl süren bir savaşla karşı karşıyayız, o zaman GDO’lu ürün tüketilebilir. Zarurette savaş ve benzeri durumlarda tüketilebilir. Kaynakların doğru tüketimi aslında sürdürülebilirlik için önemli. Karbon ayak izi sürdürülebilirlik kapsamında ortaya çıktı. İleride Türkiye için de kullanılacak. Karbon ayak izi yüksek olan ürün geride kalacak. Vergisi fazlalaşacak. O yüzden doğru üretim teknikleriyle üretilip, gıdanın birçok parametresinin tüketim aşamasında da sağlanması sürdürülebilirliğin alt temel taşlarını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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