Koyun sürüsü dağda mahsur kaldı

Kocasinan İlçesi Yuvalı Mahallesi yakınlarında koyun sürüsü yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Koyun sürüsü dağda mahsur kaldı

Hava sıcaklığı ülke genelinde 15-20 derece birden azaldı. Kayseri’de de cumartesi günü 25 derecelere çıkan sıcaklık 1 dereceye kadar düştü. 

Hava sıcaklığının düşmesi ve 2 gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edilmesine ve şehirlerarası ulaşımın aksamasına neden olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Kocasinan İlçesi Yuvalı Mahallesi yakınlarında koyun sürüsü mahsur kaldı. “Koyunların yarısı mağaraya girdi, yarısı giremedi. Birbirlerini eziyorlar” diyen bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Haber Merkezi

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