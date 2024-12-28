Gece dükkânın camını kırıp kaçtılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz üç kişi bir dükkânın camını kırıp kaçtılar.

Gece dükkânın camını kırıp kaçtılar

Kocasinan ilçesine bağlı Düvenönü Mahallesi’nde üç kişi gece vakti bir dükkânın camını kırıp kaçtı. Kamera kayıtlarında kimliği belirsiz 5 kişilik gruptan üç kişi bir ayakkabı dükkânının önünden geçerken sebepsiz olarak dükkânın camını kırdı. Sabah dükkanına gelen iş yeri sahibi kamera kayıtlarına baktığında camını kıran şahısları gördü. 24 bin lira cam masrafı çıkan iş yeri sahibi kamera görüntülerini polis ekiplerine şikâyette bulunarak bildirdi.

Haber Merkezi

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