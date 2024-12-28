Kayseri'den Azerbaycan'a taziye mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için Şuşa Azerbaycan Evi’nde Şuşa Azerbaycan Evi başkanı Elshan Ganbarovu ziyaret ederek taziye mesajlarında bulundu. Azerbaycan halkına taziye mesajlarını ileten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Geçtiğimiz günlerde Bakü-Grozni hattı olarak Azerbaycan Hava Yollarına ait bir uçağın elim bir şekilde düşmesi sonucu çok büyük can kayıpları yaşandı. Allah onlara rahmet eylesin. Azerbaycan halkının başı sağ olsun, başta Aliyev olmak üzere bütün Azerbaycan halkına taziyelerimizi, başsağlığımızı, acılarını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Talas'taki Şuşa evinde, Diaspora Bakanlığı'na bağlı bu mekandan Azerbaycan'a bol selamlar, bundan sonra dirlikle, birlikle, sağlıkla, nice güzel günlerde birlikte olmayı temenni ediyorum. Burada görev yapan kardeşlerime de, onların şahsında bütün Azerbaycan halkına da başsağlığı ve tazelerimi sunuyorum. Burada görev yapan kardeşlerime de onların şahsında bütün Azerbaycan halkına da başsağlığı ve tazelerimi sunuyorum” diye konuştu.

Azerbaycan halkının yanında olduklarını ifade eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Taşyapan, “Bakü Grozni seferini yapan uçağın düşmesinden dolayı rahmetli olan soydaşlarımıza, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Bu olayda kim sorumlusuysa gerekilen cezadan verilmesini istiyoruz. Azerbaycan halkının yanındayız. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Rusya'nın yaşanan olay ile ilgili özür dilemesi gerektiğini ifade eden Şuşa Azerbaycan Evi başkanı Elshan Ganbarov, “Pilotlarımızın ısrarına rağmen Rusya Devleti uçağın Rusya sınırları içerisine inmesine izin vermeyerek Kazakistan'ın Aktau şehrine yönlendiriyor. Yetkililer sayesinde 67 kişiden 29'u kurtulmuş, sağ salim uçağın içerisinden çıkmıştır. Tabii ki biz burada hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz, yaralılara Allah'tan şifa dilemekteyiz. Rusya Devleti'nden de bu olayla ilgili açıklama beklemekteyiz. Devlet olarak, hükümet olarak, millet olarak biz Rusya'dan bu olayın açıklanması, aydınlanması ve gerekirse özür dilenmesini talip etmekteyiz. Allah böyle acıları kimseye yaşatmasın. Sonuçta ne kadar savaş yaşansa da hava sahanı kapatmadıysan oraya uçak girilebilir, çıkarabilir. Yaralılara Allah şifa versin. Allah rahmet etsin” dedi.