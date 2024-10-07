Geçtiğimiz hafta uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 haftada yapılan 25 operasyonda 39 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 8 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Geçtiğimiz hafta uyuşturucudan 8 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 haftada yapılan 25 operasyonda; 39 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 8 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 314,94 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

   

Haber Merkezi

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